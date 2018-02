Die Witwerin Shin-ae verlässt gemeinsam mit ihrem Sohn Jun die Metropole Seoul und zieht in die Kleinstadt Miryang, wo sie isoliert in einer neuen Umgebung leben. Nur der Single Jong-Chan gibt sich Shin-ae gegenüber offen. Doch das Drama beginnt, als ihr Sohn eines Tages ermordet aufgefunden wird. Die Trauer, die sie bei ihren Nachbarn zu lindern versucht, schlägt um in Wut und einem zunächst unbegründeten Zweifel.