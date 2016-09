Lampedusa. Der Name der Insel, die südlich von Sizilien liegt, ist seit der Flüchtlingskrise der letzten Jahre zu einem Begriff geworden. Hier kommen tagtäglich unzählige Boote mit tausenden Menschen aus afrikanischen Ländern an, die die Flucht ergriffen haben. Wer es geschafft hat, kommt in übervolle Auffanglager. Und die Menschen in Lampedusa? Sie leben ihren Alltag - inmitten einer unfassbar dramatischen Situation.