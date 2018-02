Bogdanov lebt in Saus und Braus: als TV-Moderator hat er zahlreiche Fans, und er ist umgeben von einer Familie, die ihn liebt. Doch eines Tages sucht ihn ein ungewöhnlicher Konkurrent heim: Ein Doppelgänger, der genau so aussieht wie Bogdanov selber. Der Neuankömmling verdrängt den alten Bogdanov still und heimlich aus seinem eigenen Leben. Der weiß bald nicht mehr, was er tun soll. Seine Tochter ist die einzige, die das Komplott bemerkt.