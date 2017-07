USA, 1965. Formal besteht auch für Afroamerikaner das Wahlrecht, aber in den Südstaaten leiden Schwarze nach wie vor unter täglicher Diskriminierung und Gewalt. Dr. Martin Luther King schließt sich deshalb dem Widerstand in der Stadt Selma, Alabama, an. Wegen seines Engagements wird der Friedensnobelpreisträger jedoch von der örtlichen Polizei und dem Gouverneur von Alabama angefeindet und bedroht. Schließlich spitzt sich der Aufruhr im Land zu.