Lena Morgenroth ist eine studierte junge Frau, die sich gegen einen klassischen Lebenslauf entschieden hat und ihren Unterhalt mit Sexarbeit verdient - freiwillig und selbstständig. Fernab branchenüblicher Klischees und Realitäten wird ihr Beruf zur Normalität. Doch in der Gesellschaft kämpft sie um Anerkennung. Nun gewährt sie Einblicke in ihren privaten wie beruflichen Alltag, in dem sie zwischen erotischen Massagen und Familienleben pendelt.