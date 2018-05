Xiaoli lebt 1988 in der kleinen Shimen-Straße in Shanghai. Ohne es zu verstehen, scheint sich das Leben für den Jugendlichen zu verändern. Er beschließt mit seiner neuen Kamera alles festzuhalten und Veränderungen zu fotografieren. So nähert er sich Mädchen aus seiner Klasse an, erfährt von den Studentenunruhen in Beijing und erkennt die Umwandlung zur westlichen Lebensform in China. Selbst die Shimen-Straße ist von dem Wandel betroffen.