Elisa arbeitet in Zeiten des Kalten Krieges in einem tristen Geheimlabor. Eines Tages entdeckt sie, dass ein Regierungsexperiment etwas Unglaubliches hervorgebracht hat: Einen Amphibienmenschen! Das Wesen ist ebenso allein und isoliert wie Elisa selbst. Die beiden kommen sich bald näher, doch ihre Beziehung ist bedroht. Hat doch das Militär bereits konkrete Vorstellungen und Pläne, was mit dem Wassermenschen geschehen soll.