Die Gartenzwerge sind in Gefahr! Sie haben friedlich in ihrer Idylle gelebt, doch nun verschwindet einer nach dem anderen. Romeo und Julia, ein verliebtes Paar, rufen den Detektiv Sherlock Gnomes zu Hilfe. Der kommt bald einem Komplott gegen die Gartenzwerge auf die Spur. Gemeinsam müssen die Winzlinge den Fluss überqueren um in die große Stadt zu gelangen und die Verschwundenen zu finden. Werden sie diese nach Hause zurück bringen können?