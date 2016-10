Jack Torrance, ein ehemaliger Lehrer, übernimmt mit seiner Frau und seinem siebenjährigen Sohn den Hausmeisterjob im luxuriösen Hotel "Overlook" in den Bergen von Colorado, das über Winter geschlossen hat. Jack hofft, hier in den ruhigen Abgeschiedenheit sein Buch zu schreiben. Dass sich in diesem Haus Jahre zuvor ein entsetzlicher Vorfall ereignete, als der frühere Hausmeister seine gesamte Familie ermordete, stört Jack zunächst wenig. Doch schon bald erwachen in ihm infernale, böse Kräfte: Die Gestalten der Vergangenheit treiben Jack in eine Identitätskrise und letztlich in den Wahnsinn...