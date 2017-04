In der niederösterreichischen Provinz lebt die 17-jährige Paula. Mit ihren Freunden Marvin und Kathrin redet sie vor allem über Liebe und Sex. Paula ist in ihre Mitschülerin Charlotte verliebt, die ist allerdings schon vergeben. Unentschlossen bändelt Paula mit einem Jungen an. Da wirft die wilde und attraktive Lilli ein Auge auf die Teenagerin. Jetzt ist das Gefühlschaos perfekt, Paula muss sich entscheiden.