Im Jahre 1638 soll der portugiesische Geistliche Sebastiao Rodrigues in geheimer Mission nach Japan reisen. Mit einem Übersetzer zusammen soll er dem legendären, aber demoralisierten Missionar Ferreira Mut zusprechen. Doch in Japan werden die Katholiken verfolgt, gefoltert und getötet, denn sie haben einen Aufstand angezettelt. Schnell wird Rodrigues' Mission zu einem Kampf um das Überleben der Christen in Japan.