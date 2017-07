Jedes Jahr treten in Tansania über 1500 Chöre in einem Wettbewerb der evangelisch-lutherischen Kirche gegeneinander an. Im Film werden sechs Menschen porträtiert, wie sie leben, singen und glauben. Zwei Ehepaare und zwei Jugendliche investieren jährlich viel Arbeit in ihre jeweiligen Auftritte. Alle sind sie Autodidakten. Und alle müssen einen europäischen Choral präsentieren: "Verleih uns Frieden gnädiglich". Wie klingt das in Ostafrika?