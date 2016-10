Schriftsteller Ellison Oswalt zieht mit seiner Frau und den beiden Kindern in eine Kleinstadt in Pennsylvania. Dort ist vor Jahren eine Familie auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Da er über die Vorfälle schreiben will, zieht er in das Haus der Opfer. Dort findet er Super 8-Filme mit verstörenden Aufnahmen auf dem Dachboden. Da die Polizei nicht interessiert ist, fängt er selbst an zu ermitteln - mit verheerenden Folgen für seine Familie.