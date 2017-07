In der indischen Ausgabe der Quiz-Show "Wer wird Millionär" steht Jamal Malik vor der finalen Frage, die ihm den 20-Millionen-Rupien-Gewinn bescheren könnte. Doch erst einmal zurück in der Geschichte, um zu verstehen, wie Jamal als Slumbewohner aus Mumbai in die Sendung geraten konnte. Plötzlich wird klar, dass es nicht das Geld war, das ihn auf den heißen Quiz-Stuhl gelockt hat, sondern die Liebe zu Latika. Eine besondere Liebesgeschichte.