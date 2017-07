Ib und Edward haben Geld, sind aber unglücklich verheiratet. Ihre Frauen Ingrid und Gritt verachten ihre Ehemänner. In betrunkenem Zustand heuern die beiden Herren einen Auftragskiller an, der die unliebsamen Ehefrauen kaltstellen soll. Leichter gesagt als getan: Die überlebenswilligen Damen durchschauen das Spiel und gehen zum Gegenangriff über. Bald haben Ib und Edward selber eine Killerin am Hals.