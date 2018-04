Was macht ein genialer Biologe, der seine Stelle an der Universität verliert? Er tut sich mit anderen frustrierten Akademikern zusammen und fängt an Drogen zu produzieren. Pietro Zinni sammelt Archäologen, Latinisten und Chemiker um sich. Gemeinsam erfinden sie eine Partydroge, die in Rom bald reißenden Absatz findet. Doch die Amateure kommen mit ihrem neuen Ruhm nicht zurecht. Bald ist der erste Sportwagen Schrott - und die Polizei im Spiel.