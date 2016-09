Als Mitglied eines Sonderkommandos ist Saul Ausländer, Gefangener in Auschwitz während des Zweiten Weltkriegs, gezwungen, in einem der Krematorien des Lagers zu arbeiten. Eines Tages entdeckt er die Leiche eines kleinen Jungen unter den zu Verbrennenden. Überzeugt davon seinen Sohn gefunden zu haben, entwickelt er einen hochriskanten Plan: Er will ihn vor dem Krematorium bewahren und eine angemessene Bestattung organisieren.