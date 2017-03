Der Finne Kimmo Pohjonen hat in seiner Kindheit die Kunst des Akkordeonspiels lernen dürfen. Zwanzig Jahre später fehlt ihm aber immer noch der entscheidende Bezug zu diesem Instrument. Er wagt ein Experiment, in dem er das Akkordeon auseinander baut, technisch verändert und neue Geräusche hinzufügt. So gelingt es ihm heute, sich auf wundervolle, faszinierende Art und Weise von der Tradition zu lösen und sich die Welt der Klänge neu zu eröffnen.