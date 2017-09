In den 1970ern tritt der Musiker Sun Ra an, um die schwarze Bevölkerung der USA im Kampf gegen die Rassendiskriminierung zu unterstützen. Alleine durch seine Jazz-Musik will er den allgemeinen Rassismus überwinden - und mittels eines Raumschiffs die Afroamerikaner auf einen besseren Planeten bringen. Nach verschiedenen intergalaktischen Reisen eröffnet Sun Ra in Oakland eine Weltraum-Agentur. Doch die NASA kommt ihm in die Quere.