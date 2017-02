Der 16-jährige Ari und seine Mutter leben gemeinsam in Reykjavik. Doch eines Tages muss der Junge zu seinem Vater Gunnar ziehen, der fernab von jeglicher Zivilisation im Nordosten der Insel wohnt. Leider ist die Beziehung der beiden nicht die Beste und auch seine Freunde aus der Kindheit sind nicht wiederzuerkennen. Als er jedoch auf Lara trifft, in die er sich verliebt, kommt wieder Freude in Aris langweiliges Leben.