Peter Parker alias Spider-Man ist wieder in New York. Der Alltag als Schüler langweilt ihn. Kleinere Kriminalfälle werden geklärt und Mentor Tony Stark betreut den jungen Superhelden. Der will aber hoch hinaus: Eine Heldentat muss her. Da kommt ihm der fiese "Vulture" gerade recht. Er hält New York mit seinen Riesenschwingen in Atem. Spider-Man ist gefragt! Doch der Gegner ist mächtiger als gedacht. Kann sich Peter Parker gegen ihn behaupten?