DDR, November 1989, ein paar Tage vor dem Mauerfall. Die 10jährige Friederike und ihr Onkel Mike basteln an Raumschiffen, Fluggeräten und anderen spannenden Dingen, mit denen sie sicherlich einmal hoch hinaus fliegen werden. Doch dann reist Mike in den Westen. Zusammen mit ihren Freunden bastelt Friederike an einer Art "Teleporter", mit der sie den Onkel zurück in den Osten beamen möchte.