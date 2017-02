Was für wahnsinnige Geschichten spielen sich bei der Entstehung eines Filmes ab? "Stado" handelt von den leidenschaftlichen Machern, die ihr letztes Hemd für das wahre Filmkunstwerk geben. Ein serbisches Filmteam will ein ehrgeiziges Projekt verwirklichen. Dabei trifft es auf Marionetten der Industrie, korrupte Balkan-Politik und duckmäuserische Bürger. Dabei hilft nur eines, um die Zustände zu ertragen: Das parodieren, was einen kaputtmacht.