Luke Skywalker ist der letzte Jediritter - bei ihm geht die junge Rey in die Lehre. In der Abgeschiedenheit des Inselplaneten Ahch-To soll sie das Kämpfen fürs Gute lernen. Das wollen die Agenten der Ersten Ordnung verhindern. Unbarmherzig machen sie Jagd auf den Ritter und seine Schülerin. Zudem tritt noch Kylo Ren auf den Plan, der einst bei Meister Luke lernte. Er hat sich vom Jedi abgewandt und will nun eine alte Rechnung begleichen.