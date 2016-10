1811 steht England kurz vor einer neuen Zombie-Epidemie. Mrs. Bennet hat jedoch andere Sorgen: Mit fünf Töchtern muss sie fünf Ehemänner finden. Doch die kluge Liz stürzt sich lieber in das Kampf-Getümmel, wo sie auf den attraktiven Mr. Darcy trifft. Unsicher, was sie von ihm halten soll, wendet sie sich dem manipulativen Mr. Wickham zu. Es müssen noch einige Vorurteile überwunden werden, bevor Mr. Darcy und Liz Seite an Seite kämpfen können.