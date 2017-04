Die 14-jährige Sara wächst auf einer idyllischen Ziegenfarm in Texas auf. Ihre Geschwister und sie werden nach strenger Auslegung der Biberl zu Hause unterrichtet und Sara auf ihre Rolle als untertwürfige Ehefrau vorbereitet. In der Nachbarschaft leben die Cowboys in einem ganz anderen Amerika. Sara verliebt sich in den jungen Rodeo-Reiter Colby, was absolut nicht in das für sie vorgesehene Leben passt...