Der Marathon von Boston wurde 2013 Schauplatz eines Bombenattentats. Dabei verlor Jeff Bauman beide Beine. Der junge Mann war vor Ort, um seine Freundin anzufeuern. Nach seiner Genesung wird Bauman als Held gefeiert. Doch er hasst sein Leben im Rollstuhl und gerät in eine tiefe Krise, in der er alle seine Beziehungen in Frage stellt. Doch langsam entwickelt er wieder einen Traum: Bauman will mit Prothesen gehen lernen.