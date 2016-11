Die Brüder Gummi und Kiddi leben zusammen in einem abgeschiedenen isländischen Tal, wo sie ihre preisgekrönten Schafherden versorgen. Trotz ihres gemeinsamen Lebens haben die beiden seit 40 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Als eine tödliche Krankheit unter den Schafen ausbricht und alle Schafe der Region erlegt werden sollen, müssen die Brüder sich schließlich zusammenreißen und retten, was ihnen am wichtigsten ist: ihre Schafe.