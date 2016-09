Das Stadtviertel Suburra in Rom war schon in der Antike wegen Prostitution und Armut berühmt. Aber jetzt steht der Ort im Mittelpunkt eines ehrgeizigen Immobilienprojekts. Die Hafenmeile soll ausgerechnet in einen gigantischen Spielplatz mit mehreren Casinos und sogar einem Jachthafen verwandelt werden. Ein neuer Ort muss erobert werden. Der Eroberer steht schon fest: Mafia-Boss Samurai.