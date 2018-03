Ohne Kommentar kommt dieser Film aus, der zehn Kubaner durch ihre Stadt Havanna begleitet und ein vielseitiges Bild der Menschen und ihre Stadt dokumentiert. Fernando Pérez ("Hello Hemingway" und "La vida es silbar - Das Leben ein Pfeifen") gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, an einem kubanischen 24-Stunden-Tag teilzunehmen und gleichzeitig nicht nur die Vielschichtigkeit Havannas kennen zu lernen, sondern auch die der Menschen, die in dieser Stadt leben.