Tatsächlich gab es einst eine Rockband in Grönland, die auch auf Grönländisch sang: Die Band "Sumé" veröffentlichte 1973 ihr Debüt-Album und beeinflusste mit ihren politischen Songs die ersten Jugendproteste gegen die dänische Kolonialherrschaft über das Land und wurde zum "Sound of a Revolution". Über 40 Jahre später erzählt der Dokumentarfilm mittels Interviews sowie Archivmaterial die Geschichte des Aufstands in den 1970er Jahren.