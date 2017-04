Die Filmemacher Lucien Castaing-Taylor und Ilisa Barbash sind beide Anthropologen und haben drei Sommer lang die Schafzucht in den Absaroka-Beartooth Mountains beobachtet. Dort befindet sich eine der letzten Ranches, die noch in Familienbesitz ist. Ein Dokument über ein Stück Welt, in der die Verzahnung von Mensch, Natur und Tier in ihrem Facettenreichtum zutage tritt, so sehr, dass dieser Film auf jeglichen Kommentar verzichten kann.