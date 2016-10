Als Hank auf einer einsamen Insel strandet, schwindet seine Hoffnung auf Rettung mit jedem Tag. Als er beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzten, entdeckt er plötzlich die Leiche eines jungen Mannes, der an den Strand gespült wurde. Hank freundet sich mit dem Körper des Toten an, welchem er den Namen Manny gibt. Hank fasst neuen Lebensmut und lernt, mit Hilfe von Manny, in der Wildnis zu überleben.