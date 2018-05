Die Rote Armee Fraktion (RAF) löste in den 1970er-Jahren Krisen in der Bundesrepublik aus. Gesellschaftlich wurden - vermeintliche oder echte - Sympathisanten der linken Terroristen geächtet. Die Dokumentation zeichnet Biografien aus der Zeit nach. Wie wurde man zum "Sympathisanten"? Filme und Alltagskultur sollen das soziale Klima zeigen, in denen Diffamierungen, aber auch tatsächliche Sympathien für die Gewalt entstehen konnten.