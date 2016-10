Der CIA kürzt dem Terrorismusexperten Agent Robert Baer trotz der akuten Gefahr immer mehr das Budget. Der Öl-Makler Bryan Woodman und seine Frau Julie durchleben eine schlimme Familientragödie, wodurch eine besondere Freundschaft zu dem persischen Prinzen Nasir entsteht. Und der Anwalt Bennett Holiday kommt der kalte Angstschweiß, nachdem er die Fusion zweier Öl-Konzerne ermöglicht hat. Money makes the world go round, ist da wirklich etwas dran...? George Clooney futterte sich für die Rolle des Robert Bear rund 30 Pfund an.