Die achtzigjährige Aurora lebt allein in ihrer Wohnung. Ihre Nachbarin Pilar kümmert sich ab und zu um sie. Aurora verliert ihr letztes Geld im Casino und kurz darauf liegt sie im Sterben. Sie hat den Wunsch, einen Mann namens Gian Luca Ventura zu sehen. So macht sich Pilar auf die Suche und findet ihn im Altersheim. Es stellt sich heraus, dass die beiden viel verbindet. Gian Luca erzählt eine 50 Jahre alte Geschichte, die am Monte Tabu begann.