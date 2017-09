Aurora, eine Heldin am Rande des Ruins, hat ihr letztes Vermögen im Casino von Estoril verjubelt. Noch ganz "Grande Dame", hält sie sich jedoch trotz Plattenbausiedlung weiterhin eine Dienstmagd. Verbittert über ihr jetziges Leben, geht es in Rückblenden zu ihrem Leben als Großgrundbesitzerin in Mozambique, wo sie sich einen italienischen Liebhaber leistete.