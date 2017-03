Curtis und seine Frau Samantha leben mit ihrer sechsjährigen tauben Tochter Hannah in einer Kleinstadt in Ohio. Das Geld ist immer knapp, da Hannahs Krankenversicherung und die Förderschule bezahlt werden müssen. Die Familie hält aber tapfer zusammen. Doch dann beginnt Curtis unter bedrohlichen Alpträumen von einem apokalyptischen Sturm zu leiden. Er will niemandem davon erzählen, beginnt aber obsessiv im Garten einen Schutzbunker anzulegen.