Kunstvoller Episodenfilm von Japans wohl begabtesten Filmvirtuosen. In drei Geschichten variiert Takeshi Kitano das Thema "Ewige Liebe" auf tragische und doch hoffnungsvolle Weise: Matsumoto und Sawako haben als junges Paar kurzes Glück erfahren. Doch der Druck der modernen Konsumgesellschaft und die Erwartungshaltung der Eltern zerstören ihr Leben, jedoch nicht ihre Liebe. In einer weiteren Geschichte muss sich der alternde Yakuza-Boss Hiro den Sünden seiner Vergangenheit stellen. Als junger Mann verstiess er die Frau die ihn liebte, doch bis heute bereut er seine Gefühllosigkeit. In einem Park trifft er sie schliesslich wieder ohne sich zu erkennen geben... Schließlich erzählt Kitano noch von der schönen Haruna Yamaguchi. Als gefeierter Popstar schienen ihr alle Türen offen zu stehen, bis ein Unfall ihr Gesicht entstellte. Zurückgezogen von der Öffentlichkeit kapselt sie sich vom Leben ab - bis der hartnäckige Fan Nukui in ihre selbstgewählte Einsamkeit vordringt und ihr Interesse am Leben neu zu erweckt...