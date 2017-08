Lucía und Federico sollen mit dem Vater gemeinsam Urlaub in einer Ferienanlage machen. Leider regnet es ohne Pause, so dass man nicht daran denken kann raus zu gehen. Dabei wollte Vater Alberto einen perfekten Urlaub organisieren, nachdem er sich seit der Scheidung so gut wie gar nicht um die Kinder gekümmert hat. Lucía ist alles andere als begeistert, lernt dann aber Susanna und Santiago kennen, mit denen sie die Zeit verbringt.