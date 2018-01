In Beirut schießen die Wolkenkratzer in die Höhe - doch die Bauarbeiter, die sie errichten, sind Gefangene. Sie dürfen den Bau nicht verlassen, dürfen in der Freizeit nicht an den Strand oder in die Stadt. Es sind Syrer, die im Libanon Zuflucht und Arbeit gesucht haben. Die Männer sind nur geduldet, nicht willkommen. Die Dokumentation zeigt, wie sie ihrer Arbeit nachgehen, während die Menschen um sie herum ein geregeltes angenehmes Leben führen.