Christian Wolff ist hochbegabt, allerdings tut er sich im Umgang mit Menschen schwer. Offiziell arbeitet er als Steuerberater, aber in Wirklichkeit ist er Buchhalter für weltweit agierende Verbrecherorganisationen. Als ihm der Steuerfahnder Ray King auf die Schliche kommt, nimmt er einen legalen Auftrag an, um sein illegales Tun zu verschleiern. Dafür muss er mit der Buchhalterin Dana zusammenarbeiten, was ihm sehr schwer fällt.