The Airstrip ist eine architektonische Reise, die in Berlin beginnt und nach der Überquerung mehrerer Kontinente und der Dokumentation verschiedenster architektonischer Besonderheiten wieder bei wilhelminischen Bauwerken der deutschen Hauptstadt endet. Zugleich werden historische Ereignisse aufgegriffen. Gezeigt wird z. B. der Flughafen in Saipan, von dem aus 1945 die B-29-Bomber starteten, die die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abwarfen.