Als 1960 vier junge Männer eine Rockband gründen, ahnte noch niemand, welch unglaublichen Erfolg sie haben würden. "Eight Days a Week" dokumentiert die frühen Jahre der Beatles, von den ersten Auftritten im Star Club in Hamburg bis zum letzen Konzert im Candlestick Park in San Francisco im Jahre 1966. Hierfür nutzt der Film bisher kaum veröffentlichtes Material über die "Fab Four".