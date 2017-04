Amerika vor dem Bürgerkrieg: Nat Turner ist schwarz und gebildet, deshalb wird von seinem Besitzer als Prediger eingesetzt. Er soll andere rebellierende Sklaven beruhigen. Doch Turner erlebt bald all die Grausamkeiten am eigenen Leibe, die seine Leidensgenossen in den Aufruhr treiben. Aufgrund dieser Erfahrungen stellt er sich bald selbst an die Spitze der Bewegung. Er und seine Mitkämpfer träumen den großen Traum von der Freiheit.