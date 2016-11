In der Clique um Rebecca geht es vor allem um den nächsten Kick. Die Teenager aus LA nehmen das Leben nicht allzu schwer: Statt zur Schule gehen sie an den Strand und ihre Nächte verbringen sie in den angesagten Clubs der Stadt. Mark stößt im Internet darauf, dass Paris Hilton verreist ist und findet auch die Adresse ihres Hauses heraus. In das Haus einzudringen ist noch einfacher und bald bricht die ganze Clique regelmäßig bei den Stars ein.