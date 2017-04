Elliot, John und Sasha sind Studenten, die in ein abgelegenes Haus ziehen. Dort lauert das Grauen: Der "Bye Bye Man" sucht das Haus und seine Bewohner heim. Er schleicht sich in ihre Gedanken und zwingt sie, grausame Dinge zu tun. Der einzige Weg um zu überleben ist, nicht an das Wesen zu denken. Und überleben wollen die drei Studenten. Auch die Polizei ist bald zur Stelle, denn die mysteriösen Todesfälle häufen sich.