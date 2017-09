Es ist ihr Traumjob: Mae Holland kann bei "The Circle" anfangen, dem Internet-Konzern, der gerade das globale Leben umkrempelt. Alle persönlichen Aktivitäten sollen zu einer einzigen digitalen Identität verschmelzen. Bald bewegt sich Mae nur noch auf dem Firmengelände, das alles bietet, was das Herz begehrt. Sogar Geheimgänge, die ihr der mysteriöse Kollege Kalden zeigt. Durch ihn wird Mae klar, dass von "The Circle" eine große Gefahr ausgeht.