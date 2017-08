Der Stern von Comedian Jackie ist im Begriff zu fallen: Seine erfolgreiche TV-Serie ist zuende, er muss sich mit Stand-Up-Nummern mit anderen abgehangenen Komikern über Wasser halten. Also teilt der vorlaute Jackie aus - was ihm Sozialstunden im Obdachlosenheim einbringt. Dort verliebt er sich unverhofft in Harmony. Die beiden ziehen nun durch New York und machen reinen Tisch mit ihren jeweiligen Familien, Kollegen und sonstigen Plagegeistern.