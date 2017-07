Aisholpan ist 13 Jahre alt und hat große Pläne. Als erstes Mädchen will sie Adlerjägerin werden. Diese Jagdmethode wird in ihrer kasachischen Familie seit 12 Generationen von den Vätern an die Söhne weitergegeben. In der mongolischen Steppe trainiert Aisholpan unermüdlich mit ihrem Adler, um ihr Ziel gegen alle Widerstände zu erreichen. Die Dokumentation porträtiert das Mädchen, das durch die sozialen Medien zu Berühmtheit gelangt ist.